〈台北都會〉中和秀義里改造巷弄 向全國環境認證叩關

2017-09-11

〔記者張安蕎／新北報導〕新北市中和秀義里推動環境整潔有方，不僅將老舊巷弄改造成彩繪長廊，畸零地也變成可食地景，種植蔬菜、香料，讓居民可在大城市中體驗農家樂，吃剩的廚餘也能當作有機肥料，靠著里民的團結力量，獲得新北市里環境認證五星級殊榮，將代表全市參與全國環境認證競賽。

別亂丟菸蒂 彩繪牆有巧思

位於秀朗路三段七十八巷的長廊，牆面原本斑駁老舊，經過里長盧龍州找來專家，彩繪菸頭及雙手的畫面，呼籲里民別亂丟菸蒂，其餘牆面則彩繪春夏秋冬美景，讓狹小巷弄充滿繽紛色彩，不僅看起來賞心悅目，更讓空間變得乾淨整潔。

不用農藥 志工徒手抓菜蟲

盧龍州還將巷內共七坪大的髒亂點與畸零地，改造為三角小菜圃，隨著季節變換，栽種各式有機可食地景，促成多位長輩一起投入當都市農夫，志工們笑說，他們堅持不噴灑農藥，除蟲都靠雙眼看、雙手抓，把種菜當成運動，活動筋骨之外，也可和鄰居聯繫感情。

秀義里還研發許多環保小巧思，例如廢棄塑膠桶變成電池回收桶、鋁罐改造成風車，蒐集雨水的撲滿桶，也彩繪上可愛的動物圖案，讓市容加分。

盧龍州說，里內約有七十名環保志工，定期執行環境清潔、綠美化植栽、資源回收等，也因菜圃蔬果可供自家或共餐食材，民眾參與度高，自主維護社區、活化空間的意願也變高，大家依興趣分工合作，靠著團結的力量，才讓秀義里連續五年都獲得環境五星級殊榮。