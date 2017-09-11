〈北部〉緬甸國父在玉里 老照片說從前

2017-09-11

〔記者花孟璟／花蓮報導〕玉里鎮今年慶祝建鎮百年，即日起到九月底在玉里客家生活館舉辦「故事。璞石閣：玉里百年故事展」，展出一百幅玉里相關老照片，其中一張日治時期「玉里分屯中隊」老照片，標題「緬甸國父在玉里」，訴說一段鮮為人知的秘辛。

原來，當年日本政府策動緬甸人獨立，推翻英國殖民統治，藉此培植親日政府，一九四一年曾在花蓮玉里「秘密訓練」一批稱為「緬甸志士」的緬甸革命軍，當中包括緬甸國務資政翁山蘇姬的父親，被稱為「緬甸國父」的翁山將軍。

策展人「愛上璞石閣」工作室文史工作者陳世淵表示，有關緬甸國父翁山將軍曾到玉里受訓，中研院近代史研究所學者朱浤源在二○一五年出席一場活動時提出，當時朱希望找玉里本地人協助確認當時受訓的位址。

他說，起初自己也半信半疑，直到他看到一九八九年日本出版、由泉谷達郎著作的「緬甸獨立秘史」中記載，確認有這段故事；受訓地點透過文史工作者黃家榮協助，比對當年的美軍空照圖，確認軍營位於現在的台北榮總玉里分院；他再從「秘史」一書中提到的玉里分屯中隊，從日本記者毛利之俊的「東台灣展望」中，調出「玉里分屯中隊」老照片。

陳世淵說，書中寫到，翁山將軍原本在日本佔領的海南島受訓，因三亞訓練所十月五日關閉，廿七歲的翁山於一九四一年（昭和十六年）的十月八日搭船從花蓮港上岸，再搭火車往玉里方向，抵達玉里時，當時「玉里支廳」的廳民還有盛大歡迎式，不過翁山待在玉里約二個月就回國。

此外，展出的老照片還包括玉山大戲院、玉里第一代第二代圓環、玉里協天宮被震垮、玉里羊羹創始店，參觀民眾吳佳陵還從一張中城國小的畢業照中找到自己姑丈的身影，她說，姑丈林進興是當年中城國小的校長，目前已九十六歲，住在吉安鄉。