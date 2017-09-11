〈北部〉免費接駁中巴常故障 南澳沒錢換

2017-09-11

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣南澳鄉位處全縣南端，鄉公所提供鄉民免費接駁巴士，方便就醫、就學，但巡迴鄉內社區的中型巴士使用頻率過高，曾在值勤途中無故熄火，維修頻繁，鄉公所因苦無經費更換，即便巴士常故障停班，仍繼續上路服務，鄉公所對外求助，盼各界協助汰換，讓鄉民就醫、就學不受影響。

公所盼各界助汰換 方便鄉民就醫、就學

南澳鄉交通不便，各村、部落分散，尤其部落多為年長者，出入仰賴大眾運輸工具，不過，免費接駁巴士從上路至今，車齡已近九年，因日夜投入載送服務，使用里程超過卅萬公里，進廠維修成了老巴士的「日常」。

巴士司機梁裕民指出，接駁巴士每天往返各部落，日行駛里程超過一百五十公里，由於車齡高，一個月多次停駛是常有的事。

因南澳位處偏鄉，巴士故障得仰賴遠在羅東的車廠修理，路途遙遠，願意修繕的廠商寥寥可數，一旦故障只能停駛，仰賴另輛學生專車接送，上下學時間，學生、長輩擠在同一部車。

此外，車輛維修費逐年遞增，每年廿多萬成為鄉公所不小的負擔。南澳鄉長薛秋花說，接駁巴士是南澳觀光重要一環，希望能在近期募集到新車，維持南澳人就學、就醫及觀光需求。

宜蘭縣府表示，南澳鄉的中型巴士是在九十七年時，由交通部補助建置，現階段會先了解各鄉鎮車輛狀況，若車況確實到達汰換標準，將會協助地方向中央爭取經費。