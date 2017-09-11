〈北部〉分隔島掛廣告險釀禍 竹縣將整頓

2017-09-11

〔記者黃美珠／竹縣報導〕公路總局第一區養護工程處新竹工務段發現，新竹縣新豐、湖口地區的主要道路兩旁或中央分隔島，常被房仲業者違規繫掛廣告看板，近期將邀集相關單位協調整頓，以維護用路人安全。

環保局表示，已注意到前述亂象越來越嚴重，因此擬定「新竹縣環境清潔維護自治條例」，把繫掛和設置違規廣告的行為也納入處罰，且在法定額度內提高罰金的金額，並要求管理單位負起清除責任。

新竹工務段接獲投訴，有滿載建案廣告看板的小貨車，停在台一線南下、明新科技大學附近的內側車道上，司機在分隔島掛看板，後方沒有任何警示或交通錐，差點造成追撞事故。

新竹縣警方表示，廣告物霸佔路口或分隔島兩端，會影響行車視線和動線，但沒有取締的權責，只能處理已發生的交通問題。

新竹工務段段長顏建忠說，有發現前述現象，除要求所屬主動稽查，也需要縣府和各地公所協助，近期將邀相關單位協調，共同導正。

縣府環保局表示，曾強力拆除、開罰。後來因大法官釋憲明確指出環保單位只能針對「噴漆」、「張貼」這類有實際污染環境的行為取締，「繫掛」這類行為只能轉給路權單位處理。

新竹縣警察局交通隊表示，為了繫掛廣告物在車道上任意違停，可依道路交通管理處罰條例開罰。萬一致生事故意外還會被依法究辦。