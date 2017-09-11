〈北部〉竹市2千萬修公廁 首波選四處

2017-09-11

護城河、東門市場、士林市場及青草湖

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市環保局獲環保署補助兩千萬元，將修繕翻新護城河、東門市場、士林市場、青草湖等人潮眾多、使用率高的老舊公廁，改善髒、臭問題，加強污水糞水的淨化處理，預計明年完工。

環保局長江盛任說，將以「公廁管理潔淨化」為主，護城河、東門市場和士林市場及青草湖的公廁，因老舊加上使用率高，也沒有親子廁所或無障礙設施，常有民眾反映很不友善且不方便，因此列為這次公廁修繕的首波對象。

江盛任說，其中護城河公廁的使用率最高，因位在市區，且是「新竹之森」四公里綠廊的重要位置，遊客或市的使用率都相當高，出現髒亂及臭味飄散等問題，甚至成為治安死角，有民眾因此不敢到此上廁所。

此外，東門市場配合老舊市場更新計畫，成立「東門青年基地」，但公廁設備老舊且有臭味；士林市場周邊有樹林頭公園、樹林頭夜市，並多次舉辦大型戶外活動，但只有一處老舊公廁，使用空間嚴重不足；青草湖則是新竹市重要觀光景點，使用率高，加上市府今年推展立式划槳（SUP）水域活動及多元化遊憩服務，公廁使用率將會倍增，所以都列為重點改善的公廁。

江盛任說，過去大多得由市款編經費修繕公廁，但此次獲環保署補助兩千萬元經費，將開始進行規劃設計，預計明年完工，提供民眾乾淨舒爽的如廁環境。