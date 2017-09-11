〈北部〉新竹義民節豬羊秀 花車辣妹「路過」

2017-09-11

〔記者黃美珠／新埔報導〕昨天是義民節，四十多頭神豬、神羊在新竹縣新埔褒忠亭義民廟前廣場一字排開，信眾萬頭鑽動。雖然廟方已禁止電子琴花車進入廟前廣場，但昨天仍有幾位得獎飼主為增添光彩，請來電子琴花車辣妹載歌載舞表演，伴隨神豬、神羊 「路過」義民廟，吸引民眾搶拍。

依過去慣例，得獎神豬都會搭配電子琴花車辣妹鋼管秀吸引信眾和遊客目光，分享榮耀。但義民廟總幹事魏北沂表示，為了端正禮俗，恢復正統客家文化和古禮，去年正式禁止花車、辣妹鋼管秀隨著神豬、神羊進入廟前廣場，改以客家八音取代。

明年芎林接棒邀客家平口獅大會串

他說，義民祭典每年從農曆七月十八日起到七月廿日義民節當天結束。明年由芎林接棒輪值主祭，出身芎林鄉下山村的總爐主鄭復寧因為下山村是致力客家平口獅的傳承基地，昨天交接上任後決定明年的創意踩街秀將號召全國各地的客家平口獅大會串演出，擴大客家文化傳承的面向。

此外，有鑑於義民祭是國家級的祭典，為讓遠來遊客不會錯過，明年的神豬、神羊比賽將恢復古禮依時舉行；也就是義民節當天下午三點前，所有神豬、神羊一律朝向義民廟敬拜，下午三點後才轉向，普度到當晚十點才收攤。

17頭神豬破千斤 多名飼主獲雙榜

今年義民廟神豬比賽共有卅九頭報名出賽，其中十七頭實重超過一千台斤，特等獎由戴聞廣奪得，所飼養的神豬實重一千三百廿八台斤；神羊特等賞由鄭茂灶和徐萬乾共有，神羊角總長度是三台尺八台寸半。

今年有多名飼主在神豬和神羊競賽榮登「雙榜」，例如同獲神羊特等賞的鄭茂灶、徐萬乾，在神豬賽分別奪得貳等、肆等獎；奪得神羊壹等賞的翁吳有妹和參等賞的莊木郎，參加神豬賽各拿到參等、肆等獎。