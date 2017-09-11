〈北部〉中元賽神豬 環保、傳統互別苗頭

2017-09-11

特等獎神豬重達1410台斤

〔記者李容萍／中壢報導〕有百年歷史的中壢仁海宮中元慶典，今年首度舉辦環保神豬競賽暨慶讚中元創意神豬遶境活動，廿頭環保神豬一字排開展示，讓人耳目一新；輪值區傳承百年的神豬競賽雖然只有五頭神豬參賽，但獲特等獎的神豬達一四一○台斤，在傳統、環保創意神豬互別苗頭下，今年的賽神豬更有看頭。

參加環保神豬賽的隊伍以社區、學校為主，透過徵件評選出廿件，各以鋁罐、瓶蓋、草繩、鐵桶、花布等多元回收資源為材料，打造的黃金豬、花草豬、閱讀豬、飛天豬、三隻小豬、天蓬大元帥等造型維妙維肖。

市長鄭文燦昨晚揭曉前三名並頒獎，依序為幸福里辦公室的「幸福平安」、石頭里辦公室的「黃金豬財滾滾」、過嶺社區發展協會的「過嶺閃閃發亮神豬」。

鄭文燦表示，「創意神豬遶境活動」展現客家人愛物惜物、就地取材的傳統，中元節殺豬公酬神的歷史長達二百年，在環保觀念帶動下，由「環保創意神豬」取代，社區鄉親競賽及遶境，讓人耳目一新，也相當吸睛。

能一次觀賞這麼多的環保神豬，許多民眾都覺得新奇、有創意，尤其獲得第一名用鋁罐打造的幸福平安神豬，豬鼻子還會噴煙，非常有趣；但也有民眾認為部分環保神豬的體形稍小，希望明年續辦時能看到更多、更大隻的神豬。

今年獲特等獎神豬的飼主是平鎮褒忠祠主任委員范振修，他同時是中壢客運和關係企業通德貨運董事長，他認為賞豬獻祭是傳承百年的宗教活動，不能在這一代輕易中斷，家族世居中壢，因從事運輸業，為祈求義民爺、好兄弟們保佑行車平安，從阿公時代就參與賽神豬，神豬飼養期達二年，每頭得花費約一百萬元。