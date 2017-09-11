〈北部〉桃園市281所學校周邊 公告禁菸

2017-09-11

包括高中、國中及國小 即日起實施

〔記者陳昀／桃園報導〕癮君子要注意了！市府衛生局新增公告高中、國中及國小的校門口、家長接送區與周邊人行道為禁菸區域，全市二八一所學校的標線、掛牌、立牌近日已設置完成，即日起在這些處所抽菸者，恐面臨最高一萬元的罰款；目前全市三二七座公園與大溪和平老街也公告為禁菸區域。

稽查員不定期巡查 違者最高罰一萬

衛生局指出，二○一四年已公告全市三二七座公園與大溪和平老街為禁菸區，今年又新增公告高中、國中及國小的校門口、家長接送區及周邊人行道為禁菸區域，近期已經完成各校周邊標線、立牌、掛牌的設置，包含卅四所高中、五十六所國中、一九一所國小，即起將有稽查員不定期巡查、開單，希望逐步推動更多的無菸環境。

衛生局健康促進科科長葉潔瑩表示，雖然目前只公告這些禁菸區域，但三人以上的公共場所，如公家機關、醫院、校園內、電影院等都是禁菸區域，違規吸菸者，可處二千元至一萬元罰鍰，場所負責人若沒有張貼明顯禁菸標示，也會處一萬元到五萬元罰鍰。

她說，全市十三區目前有八十名無菸志工協助衛生局推動無菸環境，志工負責的工作包括輔導禁菸場所張貼禁菸標誌、查核販菸場所的菸品擺設方式是否合法、巡視禁菸標誌張貼情形、巡邏戶外無菸環境及無菸社區有無菸蒂。

衛生局指出，除了公告禁菸區，衛生局也於二○一三年起推動無菸示範社區，有七十七個社區響應，經過多年的宣導防治，全市成年人吸菸率已從當時的十九．八％，降到去年的十二．四％，國中學生的家庭二手菸暴露率也從四十二．一％降為卅六．七％。

根據國民健康署的調查，家中父母有一人吸菸，子女在國高中時的吸菸率是不吸菸父母的二到三倍，葉潔瑩說，由此可證家長吸菸對兒童影響很大。而為鼓勵吸菸者戒菸，比起第一代戒菸服務只提供門診，且每週需二百五十元藥品費、一次最多領二週藥物，衛福部現行的二代戒菸，提供門診、住院、社區藥局等服務，每次就醫最高只需負擔二百元，一次可領四週藥物，意者可洽詢各合約醫療院所，或電洽免費專線：0800-636-363。