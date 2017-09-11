〈中部〉禮讓91就是潮 林佳龍分享微電影

2017-09-11

〔記者張菁雅、何宗翰／台中報導〕消防局自製系列微電影「禮讓91（救護車）就是潮」，以詼諧有趣的內容提醒民眾禮讓救護車，市長林佳龍也被吸引，特別在臉書分享影片，希望「讓道」觀念實踐在生活中，網友紛紛留言，大讚影片創意及效果十足。

「禮讓91就是潮」系列微電影共四篇，有四名因不同原因心裡「很堵塞」的主角，分別是剛簽了離婚同意書的單親爸、剛被提分手的男朋友、剛打輸一場群架的黑道老大、還有一隻在街上找不到食物的小狗，但是在他們用不同的方式禮讓救護車之後，立刻一秒轉換好心情，身心靈都順暢。

微電影中無厘頭、誇張的演出，以及十分「洗腦」的旁白及配樂，跳脫以往公務機關政令宣導通常是八股、直線的敘事框架，讓人耳目一新。

林佳龍在臉書表示，台灣地狹人稠，當救護車執行任務時，難免遇到車多的情形，此時救護人員與家屬心急如焚，若又遇到汽車擋道，可能讓命懸一線的病人獲救機會更加渺茫。消防局製作一系列影片，希望大家不管開車、走路時，都能禮讓救護車，使「讓道」實踐在生活中，成為「潮」到出水的義舉。

消防局長蕭煥章也表示，希望透過微電影幽默風趣的創意宣導方式，藉此呼籲民眾禮讓救護車輛優先通行，遵循不阻礙救護車行駛、不尾隨救護車行車、單車道向路側避讓、兩車道以上向相鄰車道避難的減速禮讓原則。