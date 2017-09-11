〈中部〉花博吉祥物虎爸 外埔專屬農場曝光

2017-09-11

〔記者李忠憲／台中報導〕二○一八台中世界花博明年將登場，市府昨首度公布，將在三大展區之一的外埔園區，規劃打造吉祥物「石虎家族」中的全能農夫「虎爸」的專屬農場；市府水利局表示，園區將規劃多樣創意花卉及花卉ＤＩＹ教室，讓虎爸可以一展身手，最快明年五月就可完工。

水利局表示，世界花博吉祥物石虎家族的爸爸「虎爸」是一位全能農夫，本身十分熱中植物科學探索，對花草瞭若指掌。而花博外埔園區則設定農業為主題，因此特別為「它」在此打造專屬農場。該農場面積約三、四公頃，佔整個園區近四分之一，並將設計花卉ＤＩＹ教室，讓虎爸屆時可以大秀一身農藝功夫。

水利局說，園區也將設置攀果紫廊、立體植生花牆、生命之花、中央林蔭道及大花海等創意花卉設計。除讓民眾可以欣賞美麗花卉，也將開放親身體驗農藝創作，並展示台灣獨具的智慧農業技術，將有機無毒、生產履歷及安心食品等觀念推廣國際，享受農村的慢食與慢活體驗，保證讓國內外遊客一飽眼福。

水利局指出，日前各場館興建及景觀工程正如火如荼進行中，部分設施已成型，預計最快明年五月前可完工。未來花博結束後，場地也將轉型為國際級農創園區，讓世界看到台中花果園藝及農業的創新技術，帶動外埔區觀光人潮。