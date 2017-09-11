〈中部〉精武路地下道工期262天 市府研議縮短

2017-09-11

〔記者張菁雅、何宗翰／台中報導〕連接東區與太平區的精武路地下道已在九日凌晨封閉，進行填平工程，經過一天的觀察，當地里長、議員表示，改道告示牌不足、牌面太小，造成駕駛人來不及改道。另外，工期達二百六十二天，也讓居民抱怨實在太長，對此，市府已與鐵路改建工程局召開協調會，希望在不影響工程的前提下，可以重疊施工，以縮短工期。

告示牌不足、牌面小 駕駛來不及改道

精武路地下道在九日凌晨封閉，儘管先前已加強宣導，但許多民眾還是到了地下道前方，才發現封閉了。由於精武路地下道兩側的側車道仍開放機車通行，不少汽車也跟著開進去，居民表示，市區往太平方向的側車道昨天上午一度塞滿汽、機車，只好拿交通錐放在入口處，將寬度縮減到只有機車可通過。

東區東南里長王瑞發則指出，改道告示牌太小，駕駛人不容易看清楚，也來不及提前改道，只能在精武路前右轉東南街，再到十甲路，連帶造成東南街周邊巷道塞車。另外，工期長達二百六十二天，實在太離譜，居民生活嚴重受影響。

議員邱素貞也實地開車走一趟，發現進化路接近精武路前才有改道告示牌，她說，這兩天是假日，車輛較少，影響不大，但今天是封閉後第一個上班日，駕駛人若不知道精武路地下道封閉，等看到告示牌想改道，變換車道容易發生事故，建議告示牌設置範圍應該往外擴大。

水利局、鐵工局協調 儘量縮短工期

交通局長王義川表示，精武路地下道填平工程由鐵工局中工處與市府水利局協力進行，地下道封閉後，水利局先行進場施作綠川環境營造暨旱溪引流工程及雨水下水道工程，鐵工局中工處再填平地下道及拆除東光陸橋，市府上週五已召開協調會，希望在不影響工程的前提下，水利局與鐵工局可以重疊施工，如此一來，水利局部分估算可以縮減約廿五天。

鐵工局中工處則表示，可以重疊施工的地方，該處一定會配合，至於如何進行、能縮短多久，必須視現場實際狀況而訂；而改道告示牌面的設置，該處先前與交通局會勘，並依照交通維持計畫辦理，做最適當調整。

另外，臉書「我是太平人」有網友發「悼念」文，表示精武路地下道陪伴他長達二十年，讓他方便去台中一中、能暫時躲雨、享受那種衝下去的快感，然而現在就再也看不到了，「揮一揮回憶，你帶走了人事物；謝謝你，小時候到現在的回憶！」引發百名網友留言追悼。