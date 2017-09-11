〈中部〉鹿谷石馬公園開9月櫻 專家︰入秋涼爽

2017-09-11

〔記者謝介裕／鹿谷報導〕時序入秋，南投縣鹿谷鄉石馬公園河津櫻再次開花，粉白花朵綻放枝頭，吸引往來民眾目光，這已是連續六年出現「一年開二次花」的奇景。

鹿谷鄉小半天石馬公園，二○○七年在台灣及日本李登輝之友會致贈五百株日本河津櫻花樹後，塑造為「櫻花森林美景」社區，經公所、社區人員同心照顧下，五百株河津櫻不但「頭好壯壯」，且已繁衍出第二代，數量已增至八百多株。

南投縣府工務處長陳錫梧及其擔任縣議員的妻子許素霞，因住家位在石馬公園附近，長期擔任志工幫忙園區除草、施肥、抓蟲等相關工作，陳錫梧表示，二○一二年河津櫻首度開出「九月花」時，外界多半認為是氣候異常才導致花序錯亂提前開花，但至今連六年一年開兩次花，恐非氣候異常造成。

特生中心植物組長︰當地環境似日本家鄉

農委會特有生物研究保育中心植物組長許再文說，針對石馬公園河津櫻一年開二次花問題，地方民眾均以風水好、地靈人傑等正面態度視之，甚至把它視為「思鄉」的表現，惟從自然生態專業角度而言，植物開花與光、溫度、養分3大要素有關，入秋後，石馬公園氣候變得更涼爽，加上短日照，與河津櫻在日本家鄉生長環境相似，才會出現「九月花」。

據地方民眾提供的資料，「九月花」到十一月上旬結束，且開花率僅二、三成，河津櫻仍保留許多能量，在翌年花期到來時才能再度開花。