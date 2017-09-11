〈中部〉朝天宮獲贈50單車 方便香客騎遊

2017-09-11

〔記者陳燦坤／北港報導〕方便香客遊北港，北港一名信徒捐贈朝天宮五十輛單車，信眾參拜媽祖後可以暢遊巿區每個景點，同時深度了解北港古鎮豐富的人文風光，也期待未來能夠添購自動車，供行動不便信徒騎乘。

朝天宮昨天收到五十輛單車，常務董事蔡銘唐透過是一名媽祖信徒捐贈，這位信徒看到朝天宮每年來訪遊客多達七百萬人次，許多廟宇已組織「鐵馬隊」幫助香客可以遊遍當地每個角落，但朝天宮至今香客因沒有代步工具，只能徒步進香，參拜媽祖後便直接搭車離開，人潮帶來的商機竟「看得到，卻留不住」，實在讓人扼腕，信徒購買這批單車，供香客免費借乘，對於借還規定，廟方之後將會研擬。

來朝天宮參拜的香客中有不少行動不便者，蔡銘唐期待往後可以與地方合作洽購電動車，載送這些香客遊歷北港每個角落。

蔡銘唐表示，北港觀光資源相當豐厚，除了已完成的女兒橋可以飽覽雲、嘉交界北港溪的壯闊風貎，還可以近距離接解台糖百餘年殘存的鐵橋，折返巿區則能夠仰望當年盛極一時的地方地標—北港糖廠煙囪，及聞名全台的武財神廟，幾乎是許多信眾求財必定造訪的廟宇，當然還有幫飼主找尋走失寵物義民廟，及巷弄間留下名師陳壽彛大作的鎮安宮壁畫。

北港是台灣早期開發的港口之一，留下人文特色自然不少，尤其近年年輕一輩積極投入文物保存，甕牆、水道頭園區等均列為縣級重要文化遺產，北港文化中心則是長期展出媽祖遶境模擬陣頭及重要陣頭文物，值得細細品嚐，蔡銘唐希望藉由單車協助，香客可以延長停留時間，對北港有更深入了解。