〈中部〉嘉義義民祭羊酬神 建廟最大羊角亮相

2017-09-11

53年來最大的一對 長53公分

〔記者王善嬿、林宜樟／嘉義報導〕嘉義褒忠義民廟每年農曆七月二十日（昨天）舉辦義民祭典，因保護動物意識抬頭，不再舉行賽神豬、賽羊角等儀式，但今年仍有虔誠信眾供奉豬、羊及閹雞等牲禮，其中，七十三歲的廟婆「阿桂姊」林黃玉桂，尋回走失十天的愛犬，感恩「義民爺」，特地供奉羊角一尺七‧五吋（約五十三公分）長的羊隻酬神，這對羊角是建廟五十三年來最大的一對。

嘉義褒忠義民廟義民祭典昨天傍晚六點舉行，市府秘書長賴明煌、市議長蕭淑麗等人焚香祈福，廟方除秤重四隻神豬，依重量排序發送獎勵金，第一名為義民廟主委彭貴寶兒子彭國典供奉的七百一十台斤神豬，第二名嘉市客家文化協會理事長凃文雄的六百四十一台斤神豬，第三名嘉市客家文化協會會員合獻的四百九十一台斤；唯一的一對羊角經量最長達一尺七‧五吋，超過一尺二吋（約三十六公分）最低標準，循例發放獎勵金給林黃玉桂。

信徒感恩義民爺助尋愛犬之禮

彭貴寶表示，客家人對林爽文之亂中不幸殉難者的奉祀是「義民爺」信仰由來，該廟是新竹縣新埔褒忠義民廟的分香廟宇，祭典由五個信仰分區輪流舉辦，今年為嘉義市區值年，依照往年習俗，即使沒有賽神豬，仍會有信眾供奉豬、羊隻，不過近年因動保意識抬頭、羊一隻上看萬元等影響，沒人獻羊，改獻鵝。

在嘉義褒忠義民廟服務十八年的「阿桂姊」，五年前曾獻三百多斤神豬，今年改獻一百多斤的羊酬神；她表示，四歲愛犬「Money」受友人所託飼養，去年在豐安路走失，擲筊詢問義民爺能否協助找狗，獲三個聖筊，巧合的是第十天便於吳鳳南路找回，她心存感謝。

民雄大士爺文化祭今天起交管

此外，嘉義縣「民雄大士爺文化祭」今起三天祭典，民生路、昇平路、復興路、中樂路從中午十二點到晚上十二點交通管制，民雄市場周邊都有管制，民族路從民雄國小至保生大帝廟路段，下午五點到晚上十二點交管，三天廟會夜市預料湧入人潮，警方請民眾將汽機車停放在文化路停車場，或搭乘火車等公共運輸工具前來，避免塞車。