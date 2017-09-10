〈台北都會〉拚人氣 士林官邸擬局部委外

2017-09-10

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市著名景點士林官邸，雖受中國客減少影響，但一年仍可吸引近兩百萬人次入園，台北市長柯文哲盼活化園區設施，因此，公園處決定將部分場館委外，園藝所主任賀綺華表示，士林官邸公園內尾段的園藝所辦公室與八角亭也將委外找西式庭園風格的輕食餐廳或茶飲店等餐飲店家進駐，以增加休憩空間，提升遊客到訪意願。

台北市議員何志偉認為，這類名人官邸、故居應有其教育意義，市府不是每年花幾千萬元保存就好，就算商業化也要有特色，讓民眾或遊客到這類景點時，意識到轉型正義的過程或民主價值的難能可貴。

文化局統計，士林官邸正館去年仍有逾三十萬人次購票入場，今年截至八月亦已超過十五萬人次；一旁的公園則因免費入場，去年入園人數達一百九十萬人次，今年截至八月逾一百三十萬人次。

士林官邸占地九．二八公頃，但目前正館與公園，僅在公園入口處有一座咖啡館，戶外可容納約六十人， 提供室內僅約三十個座位。

負責管理的公園處坦承，士林官邸周邊購物不便，且園區內只有一小座咖啡館，位子少，遊客要買喝的東西相當不方便，決定將部分場館委外，改作輕食或咖啡店。

賀綺華表示，士林官邸公園曾擬收費的方案作罷後，維持免費入園政策；但因公園仍有一定程度商機，市長指示規劃適當設施委外經營，大方向已經決定，要將閒置的園藝所辦公室與八角亭兩座場館，委託民間業者做餐飲，但委外規劃還在研擬中，尚無具體期程。