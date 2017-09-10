〈台北都會〉打槍復興高中家長會長罷免案 教局挨批

2017-09-10

規定可委託配偶投票

〔記者蔡亞樺／台北報導〕北市議員許家蓓近日接獲陳情，北市復興高中家長會不滿會長作風，上月發起罷免並完成投票，投票結果報請北市教育局查核，不料教育局卻「打槍」，稱罷免案其中兩名連署人為配偶身分，不符會員投票資格，使得家長會成員不滿，抱怨投票時可委託配偶投票，罷免卻不行，非常不合理。

多名復興高中家長會成員向許家蓓投訴，一名家長會成員指出，原任會長去年底投票產生，但發生向來由家長會支付的冷氣費，因會長個人關係就不管，會款須有會長同意才能請領，如此一來無法支付，冷氣不能用影響到孩子權益，加上該會長在會務處理多有不當，因此發起罷免。

送查核被指資格不符

成員表示，家長會長遴選投票時，會員代表（指家長）有事無法到場，可以委由配偶代為行使其職權，罷免案結果報告提送到教育局，卻指兩名連署人是配偶不具會員資格，所以罷免案被拒絕，這非常不公平。

許家蓓也質疑，教育部頒布「高級中等學校學生家長會設置辦法」第廿條，明文訂定會員代表或委員因故不能出席，以配偶或書面委託其他會員代表或委員為限，代行其職權，法規相當周全。

反觀「台北市中小學校學生家長會設置及運作監督準則」共廿三條條文，沒有一條明訂，卻用這種理由打槍，許家蓓批評制度相當不合理，教育局應儘速修法。復興高中則低調表示，不希望這件事情影響到學校運作，不作評論。

教局澄清：罷免案成立

對此，北市教育局官員表示，家長會長遭罷免的案例實在少見，由於該案程序有疑義，因此請家長會說明並補充資料，而法規面是可以重修研議，會將此案納入參考研議。據了解，教育局日前已准予罷免案成立，並發文給家長會。