〈台北都會〉剃頭被誇年輕 王世堅：不太敢照鏡子

2017-09-10

〔記者沈佩瑤／台北報導〕作風一向敢說敢言的民進黨台北市議員王世堅，許下承諾絕不跳票，繼跳海、高空彈跳後，前天他上傳一段「理髮」影片，證明自己說到做到，網路影片破百萬就剃頭，行動力獲網友大讚「唯一說話算話議員」、「了不起，負責」，還誇讚王世堅換髮型「回春」變年輕，王也自嘲像小瓜呆，開議時可能要先聲明，自己不是王世堅的弟弟。

王世堅日前跟網路媒體合作拍攝影片，宣稱只要點閱率破百萬就剃頭，該支影片在短短兩天就達標，前天王世堅兌現承諾，還加碼稱若台北市長柯文哲無法連任，他可以剃光頭。

幫王世堅「改頭換面」的設計師Liz笑稱，之前就一直很想幫王世堅剪頭髮，沒想到「願望成真」，整個剪髮過程約廿分鐘，王世堅很緊張，連鏡子都不敢照，拍完影片就跟大家揮手道別。

王世堅昨接受電訪時苦笑，他很相信頭髮是精力的來源，現在剪成這樣「涼涼的」，覺得好像元氣也沒了，所以取消好幾場普度行程，要在家培養元氣，等開議再好好的質詢柯P。

王世堅遙想，中學時就讀管教嚴格的再興中學，教官只要看到誰的頭髮長度不合格，會火速用電剪「嚕」過去，因為住校，接下來一週就得頂著「跑道頭」超糗！因此他下定決心，出社會後就算老婆也不能碰他的頭髮，卅多年來都是自己剪，另一半還幫他買了專業剪刀。

他坦言到現在還不太敢照鏡子，自嘲新造型真的很像小瓜呆，很怕去參加活動人家認不出來，開議時恐怕要先聲明自己不是王世堅的弟弟。