〈台北都會〉《王世堅剃頭》柯：鬼娃變小瓜呆 王團隊：孩子鬥嘴

2017-09-10

〔記者劉禹慶、沈佩瑤／綜合報導〕民進黨台北市議員王世堅前天履諾「剃頭」，率隊在澎勞軍的台北市長柯文哲，昨受訪時被問到，王世堅指柯文哲若沒連任，王願意剃光頭；對此，柯不以為然地說，王世堅只是理髮，還說王是從「鬼娃」變成「小瓜呆」。

王世堅辦公室主任沈志霖表示，市政不是孩子鬥嘴，柯市長的言論社會自有公論，王世堅仍在適應新髮型，議會新會期即將開議，王世堅會頂著新髮型努力問政、監督市府，「進化的阿堅」絕對不會讓大家失望。

柯文哲澎湖勞軍之行，適逢新行政院長賴清德組閣，昨有民眾說柯文哲主政的台北天龍國很不錯，隨行記者調侃柯將賴神ＰＫ掉，柯急忙否認，要求別挑撥離間；至於前一天在澎湖開台天后宮抽籤的籤文內容，柯堅持不透露。

一例一休 柯：勞資應坐下談

因柯認為一例一休可修改，在網路遭部分勞團質疑，柯文哲昨說，一例一休勞資都不滿意，應坐下談。柯Ｐ也否認與賴神王不見王，指澎湖行程在一個月前就決定。

柯文哲在澎湖顯得輕鬆，前一天在澎防部晚宴還喝點小酒，但柯在茹素期間喝酒，不怕柯媽不高興？柯說，那是澎湖縣長陳光復私人酒廠生產的酒，應景品嘗而已；柯昨除在營區勞軍，也參觀西嶼燈塔、大菓葉玄武岩柱，並巧遇世大運馬來西亞志工，雙方合影留念。