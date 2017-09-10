〈台北都會〉努力維護環境 新北市383環保英雄獲表揚

2017-09-10

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市幅員遼闊，維持環境整潔不易，市長朱立倫昨天表揚三百八十三名「環保英雄」，肯定他們努力打拚來維護環境，讓新北市連續六年蟬聯全國最乾淨城市的殊榮，也讓地球更美麗。

劉自研雜亂空間 變香草園區

獲得環境美化組特優獎的劉自研，家住汐止區智慧里，她整理雜亂空間，規劃為熱帶花園與香草植物園區，把修剪下來的香草植物二次利用，供民眾泡茶及食用，並萃取精油製成香氛蠟燭、乳液、保濕用品、防蚊液、薄荷油等分送里民、開班授課，得到熱烈回響。

林素燕巧手 回收物變藝術品

瑞芳區東和里的林素燕投入資源回收，收集寶特瓶蓋、鐵鋁罐拉環，她運用巧手創造令人驚豔的作品，獲得資源回收組特優獎；林素燕說，東西丟掉很可惜，她常想如何賦予新生命，例如用廣告文宣或四色牌做隔熱墊，用撲克牌製作糖果盒，還有瓶蓋燈籠、拉環燈罩等，打造獨一無二的資源回收裝置藝術。

許慶雄帶領學子 動手做環保

低碳永續組特優獎得主許慶雄，是萬里國小特教組老師，他推廣「蚓菜共生」系統並建置綠屋頂，設置太陽能板及風力發電設施；他表示，利用營養午餐廚餘製成堆肥，和泥土混合後成為蚯蚓的食物來源，蚯蚓會幫忙鬆土，排泄物成為種植蔬菜的養分，融入課程中帶領學子動手體驗，成為環保教育的活教材。