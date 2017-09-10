〈台北都會〉青農返鄉種稻 三芝梯田產「日曬米」

2017-09-10

〔記者李雅雯／新北報導〕有土斯有財！

五十一歲的修車師傅陳榮貴，返鄉接棒位於新北市三芝區小坑子、由家族代代相傳的梯田，他六年來施作有機農法讓大地回春，也找回白鷺鷥、青蛙、蟲、蛇類等豐富生態，重現三芝昔日水梯田對映藍天白雲的田園風光。

陳榮貴有機耕作 讓大地回春

在民國六十年代，三芝區的梯田廣達一千三百公頃，主要生產稻米，後來配合休耕政策，目前梯田僅剩廿多公頃，且因使用除草劑及化學肥料、農藥，不少土地資源被破壞。

六年前，陳榮貴返鄉接棒老爸顧了大半輩子的田地，他成了「透早作田、晚上修車」的農夫兼修車師傅，為了想讓自己和家人吃得更健康，他改採有機農法，這也代表需要花上更多時間在田裡，許多原本可用化學材料或機器代勞的事情，都得靠他親力親為，但這些辛勞喚回了豐富生態，白鷺鷥、青蛙、小蟲都出現了，甚至珍貴的稀有野生動物「唐水蛇」也在梯田中發現兩尾。

陳榮貴雖然從小跟著大人務農，但耕作訣竅仍要自己摸索，剛開始產量不多，他一度受挫想要放棄，到了第二、三年的產量才漸趨穩定，除了自給自足，盈餘的稻米也提供給老客戶。

依循傳統農法 採日曬稻穀

陳榮貴的有機稻米取名「日曬米」，在稻穀打下後，依循傳統農法在太陽下用人工翻動，讓水分均勻散去，等脫殼後再慢慢挑選，淘汰色澤不均、破碎缺角，他笑說，繁複的過程都是「練耐心」。

陳榮貴說，好好對待土地，維護祖先留下的土地給後代子孫，土地一定會踴躍地回報，這就是財富，更是「有土斯有財」的最佳詮釋。

藝術家梯田開展 賞畫聞稻香

另外，三芝區的在地藝術家吳仲宗，日前為這片梯田舉辦「百年梯田賞畫聞稻香」展覽，以大地、天空作為展場，展出近年的作品複製品，以趨近圓形、線條柔和的人事物為繪畫主題；吳仲宗說，「圓融美學」恰好呼應陳榮貴的飽滿稻穗帶來的幸福滿足感。