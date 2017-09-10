〈北部〉借10萬還46萬還不夠 被關狗籠恐嚇

2017-09-10

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮一名廿六歲賴姓職業軍人，兩年前為幫女友償債，向地下錢莊借款十萬元，兩年來陸續還了逾四十六萬元仍還不完，每月軍餉扣除欠款後僅剩八千元度日，甚至還被討債集團關狗籠恐嚇，走投無路下報警求助，才獲得解脫！

在宜蘭服役的賴姓士兵，今年四月向花蓮縣警局刑大偵二隊報案，表示前年為幫女友還債，經學弟介紹向一名廿二歲的林姓男子借款十萬元，並質押十萬元本票、身分證、信用卡、存金簿及提款卡作擔保。

賴男向警方泣訴，借款時已先被地下錢莊扣除兩萬兩千元利息，只拿七萬八千元，之後每月帳戶還要被扣款兩萬五千元利息，換算月息約廿五分，負擔相當大，直到去年一月，因付不出利息，走投無路下，找林男在花蓮市區的某醫院急診室前談判。

不料雙方協商破局，林男夥同另兩名共犯將賴男強押上車，一路載到位於吉安鄉中山路與中央路口附近的房舍後關進狗籠，主嫌林男還出言恐嚇「先關狗籠再說，不相信我叫人把你處理掉嗎？」因四周偏僻昏暗，賴男擔心出事，迫於無奈只好允諾會再借錢還債，才被林嫌等人放走。

花蓮縣警局刑大偵二隊四月獲報後，經五個月追查，五日見時機成熟，會同花蓮憲兵隊持搜索票和拘票，到林姓男子及陳姓共犯住處拘提、搜索，並在林嫌住處查獲帳本、質押本票十一張及他人質押的身分證、健保卡等。 目前涉案林嫌已依恐嚇取財、妨害自由及重利罪嫌移送花蓮地檢署偵辦。