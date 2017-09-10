〈北部〉花蓮肉品市場擬賣蔬果 挨批與民爭利

2017-09-10

打算整合行銷花蓮三寶

〔記者游太郎／花蓮報導〕花蓮縣政府投資的花蓮肉品市場公司（簡稱肉品市場）將擴大經營項目，將原公司變更為「花蓮縣農產運銷股份有限公司」，有意將花蓮三寶「稻米、西瓜及文旦柚」整合行銷，引起花蓮縣議會關切，認為有與民爭利及不符合體制之嫌，且未送議會審查前，總經理即花費十幾萬元赴國外考察，決議提送監察院調查，增加人員編制及變更經營部份，資料備齊後再送議會審查處理。

議員質疑不符合體制

花蓮縣議員莊枝財指出，由縣府投資經營的花蓮縣肉品市場，宣稱為因應公司多元化方針將擴大經營項目，將原公司變更為「花蓮縣農產運銷股份有限公司」，除增加二名員工外，經理花了十幾萬元出國，並有意將花蓮三寶「稻米、西瓜及文旦柚」整合行銷，引起農業界關切，認為有與民爭利及不符合體制之嫌，議會特別召開專案會議，要求縣府及肉品市場公開向外說明。

莊枝財說，肉品市場經營情況未見改善，去年還遭花蓮縣審計室糾正，今年並未編列經理出國考察預算，預算科目也沒有考察科目，怎可提撥經理出國經費？而肉品市場更名問題目前尚未定案，更未經縣務會議提案送交縣議會審議，怎麼就增加二名員工？變更公司名稱後增加營業項目，是否會與民爭利？更應對外說清楚。

莊枝財說，他從事豬肉生意四十幾年，對肉品市場相當了解，近年來毛豬價格飆漲，花蓮市場溫體豬數量減少，肉商經常以冷凍豬肉補足，肉品市場宰殺頭數逐漸減少，為何還要增加人員編制？

肉品市場：董事會同意

肉品市場經理林連明表示，肉品市場自七十四年營運後，營運狀況一直未如預期，目前營運雖然尚可，但在大環境影響下，溫體豬肉來源日漸萎縮，恐會走入入不敷出的窘境，南投等縣市已在八年前將肉品公司改制，目前花蓮肉品市場每天宰殺毛豬頭數近三百頭，自二月十三日就任後，為因應公司多元化，才會研擬擴大經營項目，提出公司章程變更建議，董事會已原則同意，並於七月十四日送經濟部登記。

縣議員李秋旺等議員表示，肉品市場所提供的改制資料未能呈現如何轉虧為盈，農業處應督導如何轉虧為盈，並向縣議會提出報告。

議會：花公帑出國 送監院調查

縣議會專案小組決議，肉品市場應好好經營本業，經理出國考察部分是否合法？提送監察院調查，至於增加人員編制及組織變更，待資料齊全後再送議會審查。