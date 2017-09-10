〈北部〉宜四線國五東側拓寬 西側爭取比照

2017-09-10

宜四匝道聯絡要道

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣礁溪鄉國道五號宜四匝道，預計明年底啟用，肩負宜四匝道東西向平面聯絡要道的宜四線，縣府拓寬東側路段，連接礁溪市區的西側路段維持現狀，地方擔心淪為新的交通瓶頸，希望儘速拓寬，代理縣長吳澤成承諾會向中央爭取經費。

國五民國九十五年通車後，礁溪市區發展快速，近幾年來經常大塞車，高公局基於紓解車潮考量，在頭城交流道南側新闢宜四匝道，工程已在去年四月開工，預定明年十月竣工，通車後，宜四線成為當地進出國五的東西向交通動脈。

東側拓寬為20米道

宜四線沿線原先路寬八到十公尺，國五以東到縣道一九一線的路段，已拓寬為二十公尺，更往東邊的一九一線到台二線段，長度二．四四公里，縣府投入四．四五億元，要拓寬為二十公尺，正在施工，完工期訂在明年九月底，吳澤成昨視察施工情形。

宜四線國五以東路段陸續拓寬，以西到礁溪鄉中山路之間的一．二五公里，因經過平交道，縣府原計畫配合鐵路高架化一併改善，地方人士擔心宜四匝道開通後，這個路段就會大塞車，當面向吳澤成陳情，請縣府未雨綢繆。

礁溪鄉長林錫忠說，宜四線國五到中山路段拓寬工程相當急迫，如果無法及時動工，應另開替代道路，避免交通打結；縣議員吳宏謀也認為，宜四線要全線拓寬，塞車問題才能徹底解決。

西側遇徵地 經費恐不少

吳澤成回應，宜四線國五到中山路路段，雖有鐵路平交道，若要拓寬，現在工程技術可以克服，工程費用預估九千萬元，用地經費還要估算，明年向中央爭取生活圈計畫經費執行，如果預算有著落，一樣要拓寬為二十公尺；據了解，因拓寬工程會徵收到市區土地，總工程經費不是小數目。