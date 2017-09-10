〈北部〉苗縣新雞隆新設養雞場 民拒聽說明會

2017-09-10

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣銅鑼鄉新雞隆地區（即新隆及盛隆村）新設養雞場，面積約八分地，業者昨天召開說明會，近百位村民頭綁抗議白布條，高喊「拒絕養雞場，還我有機村」反對，抗爭民眾質疑說明會場地太小，無法容納村民，苗栗縣府農業處官員宣布流會，銅鑼鄉長謝其全等人要求業者，未獲居民同意前暫時停工。

業者強調合法 不會停工

黃姓業者回應說，合法申請已取得建照、水土保持許可及容許興建畜牧設施等，主動召開說明會，是要向地方人士說明雞場的設施，不論是空氣及水都會依最高環保標準來處理，將污染降至最低。

新盛社區理事長陳石豐指出，業者在新隆村設立養雞場，所排出的臭味影響環境、蚊蠅孳生影響衛生，一旦發生禽流感時，勢必影響居民的生活及安全。

業者昨天召開說明會，近百地方人士齊聚天佑宮抗爭，高喊「養雞場滾出去，還我好山好水」、「保護有機村，拒絕污染家園」等口號，堅決反對興建養雞場。

抗爭居民質疑召開說明會程序不合法，場地太小，在會場門口拒不入內，場面一度混亂，苗栗縣府農業處官員隨後以「場地太小」為由，宣布說明會流會。

謝其全要求業者「在居民未同意前，暫時停工」；但業者強調，一切合法申請，會繼續施工，且持續與地方人士溝通。

業者說，新設雞場占地八分地，將飼養七萬隻白肉雞，廠房為密閉式，設有噴霧式消毒設施，避免臭味排出，雞糞將請廠商裝包處理，將空氣及水污染降到最低，預計今年底完工。