〈北部〉千人挑擔踩街 竹市義民祭登場

2017-09-10

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕「2017新竹市客家義民祭」昨天上午盛大登場，重頭戲「挑擔踩街」於關新公園拉開序幕，全台逾千名民眾共襄盛舉，六十五隊踩街隊伍用盡巧思展現客家精神，與市長林智堅齊步挑擔踩街，重現過往客家先民挑擔奉飯情景，林智堅表示，透過義民祭盛會讓不同世代共同參與，向下扎根傳承客家文化及義民信仰。

年齡跨越六到八十四歲

今年竹市首次辦理「挑擔踩街」，市民熱情參與，在地客家社團、社區里民甚至遠從新北市永和區的民眾組隊參與，年齡更跨越六到八十四歲，林智堅與民眾一同從關新公園出發，挑擔踩街至金山寺，許多隊伍運用巧思、透過造型特色及創意隊呼展現客家精神，吸引民眾駐足、歡呼。

林智堅表示，義民祭由十五大庄輪流舉辦祭典，今年由六家祭典區輪值，範圍包括新竹市千甲、金山、科園等數里，為慶祝十五年一度主辦客家傳統民俗祭典，發揚義民爺保衛鄉土忠義的奉獻精神，市府以「共下有義思」為主題，從八月起推出系列展演，一日祭典更從挑擔踩街、食福宴、才藝擂台及晚間客家音樂會，展現義民文化精神與客家藝文表演的多元豐富。

林智堅說，竹市客家人口超過十三萬、佔人口三成，市府一○四年創設專責相關業務的客家事務科，未來將投入四千七百多萬元經費，將關東市場空間活化為「客家文化會館」，並設置客家圖書館，結合週遭客庄景點，打造在地客家文化推廣中心。