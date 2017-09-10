〈北部〉幼兒園免學費 明年8月擴大到中班

2017-09-10

〔記者謝武雄／八德報導〕市府目前僅提供五足歲幼兒就讀幼兒園大班免學費政策，市長鄭文燦昨天出席社會局活動時表示，市府已決定將就讀幼兒園免學費政策提前到四足歲，也就是幼兒就讀幼兒園從中班起就能享有免學費，其中，就讀公立幼兒園免學費，家長約可節省四千七百多元，就讀私立幼兒園每學期補助一萬五千元，預算從明年編列，預計明年八月開始實施。

鄭文燦表示，全國實施五足歲幼兒免學費政策後，大班入學率很高，但中班只有七成，可見還是有很多家庭沒有能力讓小朋友就讀幼兒園，因此，市府決定將補助範圍從五足歲擴大到四足歲，目前教育局已經編列在明年的預算中，九月下旬定期會開議送議會審查，通過後將於明年八月開始實施。

公幼免費 私幼每學期補助1.5萬

教育局表示，幼兒園收費項目包含學費、雜費、代辦費等費用，免學費但仍有其他費用須負擔，原則上補助額度為就讀公立幼兒園免學費，就讀私立幼兒園每學期補助學費一萬五千元，一年則是三萬元，另外，家庭年收入七十萬元以下還有弱勢加額補助。

目前公立幼兒園每學期平均收費約一萬五七二三元，若是扣除大班免學費，家長一學期仍須負擔一萬一千元左右費用；至於私立幼兒園收費則不盡相同，部分鄉下地區走平民路線，每學期最低收費約三萬元，也有走貴族路線的學校，每學期收費就要十萬元，平均私立幼兒園每學期收費落在四萬八千元左右，但私立幼兒園的收費要漲價，必須先報教育局審查。

教育局表示，目前五足歲幼兒就讀大班免學費政策，一年所需預算約為五億二千萬元，若明年八月起免學費對象從五足歲擴大到四足歲，預估明年至少增加二億六千萬元經費，未來每年會增加五億多元。

市議員黃景熙說，桃園市實施○到三歲幼兒每月三千元育兒津貼，五足歲則有就讀幼兒園大班免學費補助，三到四歲幼兒形同「福利缺口」，市府若是確定中班免學費，可將福利缺口縮小，未來，建議市府在財力許可範圍內擴大到小班免學費，如此一來，幼兒從出生到就讀國小前，都能享有完整的福利政策照顧。