〈中部〉克難練球 美群小將盼有棒球場

2017-09-10

〔記者陳建志／大里報導〕大里區美群國小棒球隊缺乏專屬練習場，小球員練球相當克難；而學校操場邊的堤防外，就是草湖溪高灘地，學校透過立委何欣純等民代，希望水利署第三河川局（簡稱三河局）能同意由市府運動局規劃為棒壘球場，讓小球員就近練習，並提供民眾打球，為基層棒球扎根。

成軍十三年 比賽拿下不少獎項

美群國小棒球隊民國九十三年成軍，至今十三年，曾獲台中縣主委盃國小軟式棒球錦標賽推廣組季軍、台中市主委盃暨台日軟式少棒錦標賽休閒組亞軍，去年參加苗栗縣銅鑼盃軟式棒球邀請賽拿下國小組冠軍，今年再度拿下此比賽少棒組亞軍。

操場練球地不平 又恐飛球砸人

美群國小校長葉中雄表示，因沒有練習場地，小球員只能克難在操場練球，但場地凹凸不平，加上平時也有其他小朋友和民眾在操場運動，小球員練習時都擔心飛球砸人，影響訓練成果，希望早日有專屬練習場。

何欣純表示，大里溪南目前僅青年高中旁有一座公有的棒壘球場，除學校還有眾多民間球隊想使用，實在是不夠，因此希望三河局在不影響行水、防洪下，能同意學校一旁的草湖溪高灘地，由市府規劃為棒壘球場，提供球隊訓練使用。

盼草湖溪高灘地 做為棒壘球場

市議員李天生也說，棒球是台灣的國球，希望該處早日闢設為簡易棒壘球場，讓基層棒球向下扎根，未來並希望結合一旁的自行車道，將附近規劃為可以放風箏、騎腳踏的運動空間。

運動局將向體育署爭列前瞻經費

市府運動局主秘郭明洲表示，美群國小確實有設立棒球場的需求，將先發文請三河局確認高灘地的產權，若都屬三河局所有，會申請同意使用，並提計畫向教育部體育署爭取前瞻計畫中，改善城鄉體育設施的經費，目前朝棒壘球場規劃，除讓學校使用，也希望開放給一般民眾使用，讓球場發揮最大效益。

三河局管理課表示，該處屬高灘地，原則上同意市府施作簡易球場，不過會要求固定物的設施，高度不可超過五十公分，避免汛期影響水流。