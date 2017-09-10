〈中部〉南屯拖吊場違建 民眾檢舉遲未拆除

2017-09-10

〔記者蘇金鳳、黃鐘山／台中報導〕交通局南屯拖吊場有多座建物是違建，市議員何文海九日表示，南屯拖吊場過去興建的主建築都合法，但近年來興建多座違建，民眾檢舉都發局卻置若罔聞，要求一視同仁立即拆除。都發局長王俊傑表示，拖吊場違建若無立即危險或影響交通，就列入排拆，並非不拆。

包括行政中心、司機休息室及餐廳

何文海表示，南屯拖吊場在民國八十二年設立，過去興建的主建築都合法申請，但是近年來，興建多座違建，沒有建築執照及使用執照，這些違建包括行政中心、司機休息室及餐廳等。

何文海指出，南屯拖吊場屬於交通局，民眾發現違建向都發局檢舉，都發局的拆除大隊雖有發文給交通局要求改善，但違建還是一直存在，都發局拆除民間違建行動都很快，但自己公部門的違建卻遲遲未動手，要求都發局一視同仁，立即前往拆除，才能讓人民信服。

里長建議儘速申請合法建照及使照

當地的豐樂里長陳建州表示，違建有部分是行政中心，是民眾洽辦領車等相關事項之處，確實沒有立即拆除的急迫性，既有民眾檢舉，建議交通局趕緊申請合法的建照及使用執照，便可免除一再被民眾檢舉的問題。

王俊傑表示，台中市累積待拆的違建約有七萬多件，每年新增違建約七、八千件，每年約拆一、二千件，同時根據違章處理原則，一百年四月二十日以前列管，若是興建在後，則列管及排拆，南屯拖吊場的違建若沒有立即危險，就是列入排拆。

經費人力不足 無立即危險列入排拆

王俊傑強調，由於拆違建有經費及人力不足的問題，只要有安全及影響交通之虞就會優先拆除，而南屯拖吊場並非在交通要道，也沒有立即的危險，因此列入排拆。

交通局長王義川表示，拖吊場內的違建興建已久且被列管，其中，行政中心是辦理民眾取車的場所，無法立即拆除，但如果被排到拆除，交通局會進行拆除。