〈中部〉王政忠堅守偏鄉 「老師你會不會回來」首映

2017-09-10

〔記者謝介裕／鹿谷報導〕以南投縣中寮鄉爽文國中教導主任王政忠為故事背景的電影「老師你會不會回來」，九日在南投縣文化局舉辦首映會，縣長林明溱說，這部電影告訴大家「堅持，就會改變」，縣府最近也通過九二一受災戶可以購買平價社區住宅的方案，讓民眾能獲得更好的照顧。

該部電影劇情描述爽文國中教導主任王政忠，因九二一大地震重創中寮鄉，當初教過的學生驚恐地哭著問他：「老師，你會不會回來？」，從此改變他的教育人生，堅守偏鄉教育崗位迄今，也是全台獲得「power」教師、「super」教師與師鐸獎等三項教師界全國首獎的第一人。

王政忠說，該電影與他所寫原著一樣，想傳達的是，希望各界看到教育公平的問題，減少城鄉差距，讓偏鄉的學生因得到公平、專業的學習而有翻身的機會。

「老師你會不會回來」二十九日起將在全台上映，昨首映會後，導演陳大璞與是元介、夏于喬等主要演員在台上現身，也為觀眾帶來驚喜。

縣長林明溱致詞表示，九二一大地震那一年，他正好擔任集集鎮長，集集正是震央所在地，中寮緊臨集集，當年中寮永平老街幾乎被夷平，回想那段救災的日子，讓人感嘆又傷心。

不過，有句話說「打斷手骨顛倒勇」，十分感謝劇組人員重現九二一愛的故事，以及南投鄉親不向逆境低頭的韌性。