〈中部〉全國泡茶賽 首創聞香飲用雙杯式泡法

2017-09-10

〔記者陳鳳麗／南投報導〕兩年一度的「中華茶藝獎」全國泡茶比賽，今年首次採雙杯式泡法競技，昨日有十二名國內好手與七名國外茶人競技，最後由來自台北的李素梅奪冠，來自阿里山的洪崇倫和南投縣的董紜綺各獲第二、三名，各獲得五萬、三萬和二萬元獎金。

「中華茶藝獎」全國泡茶比賽，昨日在中興會堂進行一天的比賽，今年第一次採用雙杯式泡法，即要有聞香杯和飲用杯，十九名茶人搭配其茶侶參加，其中十二名是全台四個分區前三名得主，七名則是來自日本、俄羅斯、加拿大、中國等外國茶人。

此次採用雙杯式泡法，茶人不只要泡出香氣與滋味並重的茶湯，且茶席布置、茶器選用、茶知識問答都要計分，對競賽選手是很大的考驗。評審講評時，不忘強調擁有各種技巧外，最重要的仍是「用感情來泡」，泡出「有靈魂的茶湯」。

昨日拿到第一名的是來自台北區的李素梅，而她的茶侶林千皓也獲得最佳茶侶獎；而第二、第三名則由洪崇倫和董紜綺拿下，前三名各可獲得五萬、三萬、二萬元獎金。感性的李素梅和董紜綺在頒獎時，都流下了感動的淚水。

七名來自國外的茶人也不簡單，俄羅斯茶人Raneta獲得泡茶技巧獎，來自日本的六十五歲茶人橫山透拿下茶具搭配獎。

中華茶藝聯合促進會總會理事長張富欽表示，使用聞香和飲用杯的雙杯式泡法，可說是台灣茶的獨創特色，品茶的人既可聞其茶湯香氣，也可品啜茶湯的甘甜，此次比賽改採該雙杯式泡法，就是希望藉比賽來宣揚台灣茶的特色。