〈中部〉漢寶溼地哀歌 雞屍綿延百公尺

2017-09-10

消波塊上、魚網間 怵目驚心

〔記者陳冠備、劉曉欣／彰化報導〕彰化縣的漢寶溼地有一片寬廣的潮間帶，遊客們都來此挖文蛤，不過該溼地近日卻被發現不少雞屍，屍體綿延近百公尺，不但漂到消波塊上，甚至還卡在魚網上。芳苑鄉漢寶村村長鄭鵬豐指出，漢寶溼地是旅遊勝地，希望業者要有公德心，不要破壞海洋生態。

漢寶村長盼設電眼 監視緝兇

鄭鵬豐指出，昨前往漢寶溼地一四○號出海口，發現海堤外竟被丟棄大量死雞，雞屍沿著海堤被到處丟棄，臭味也引來流浪犬好奇靠近，走入潮間更誇張，雞屍整排吊掛在魚網上，到底是捕魚還是捕雞，看了令人傻眼。他研判，雞屍未長蛆，應是近日被丟棄，想藉著海水滿潮排水，可是滿月剛過，水量不足，才會到處漂流。

鄭鵬豐說，今年初此處也被丟棄大量死雞，約莫五十隻，經通報環保局才來處理掉，上週跟數月前，鄰近的海尾一排水溝也被丟棄大量的死鴨、死雞，因為出海口都會排向漢寶溼地，而溼地經常有遊客在採文蛤，很擔心會造成海洋生態污染，希望政府架設監視器來「緝兇」。

潮間帶玩水採文蛤 遊客想逃

呂姓遊客表示，跟朋友來潮間帶玩水順便採文蛤，看到雞屍遍野有點嚇一跳，覺得很噁心，文蛤也不敢吃了；來自台北的陳先生說，第一次看到魚網捕的是雞不是魚，環境衛生很不OK，只想趕快上岸。

彰化縣動物防疫所所長董孟治表示，昨天接獲通報後，已派人到場消毒，只要雞屍沒有腐爛，就會進行採樣；環保局表示，已通知當地清潔隊前往清除。