〈南部〉八旬翁登山迷路 消防隊救出

2017-09-09

〔記者吳俊鋒／玉井報導〕住中部的八旬老翁前天中午獨自進入台南玉井的北嶺山區，卻在只有四十分鐘路程的步道中迷途，到了晚間仍然受困，家屬心急報案，消防隊動員搜索，深夜將人尋獲，平安救出。

對於為何會迷路，老翁也說不出所以然，只提到進入登山步道後，才發現「並非自己想的那樣」，一直無法搞清楚方向，有民眾懷疑可能是農曆七月「鬼打牆」，議論不已。

玉井消防分隊則認為，由於當地的登山步道已經鮮少人前往，缺乏整理，雜草叢生，在視覺觀感上，環境有了變化，加上連日來傍晚都下雨，視線昏暗，容易讓人迷失方向。

八十歲的歐陽老先生向消防隊員指稱，自己時常一個人登山，網路搜尋後發現，北嶺山區有步道，四十分鐘可到達三角點，一個人前往應該不困難，中午時就獨自上去了，由於認為路程短，並未攜帶食物與飲用水。

不料老翁上登山步道後卻迷路了，到傍晚還受困其中，就向家人聯繫、報平安，也表明要在現場過夜後，翌日天亮後再下來。

家屬認為老翁在山林裡過夜相當危險，趕緊報案，警義消七車卅六人獲報集結後，開始搜尋，深夜十一時許在北嶺山區步道發現失蹤的老翁，生命徵象正常，沒有受傷，也未失溫，給予適當處置後，順利帶下山，一切平安，家屬感激萬分。