〈南部〉消防隊勤務多 黑翅鳶、百步蛇也安置

2017-09-09

〔記者黃文瑜／善化報導〕消防隊除了打火、協助救護外，經常也有捕蜂、捉蛇為民服務的勤務，還有許多民眾會將撿到的各種「珍奇異獸」因不知如何處理就送到消防隊，善化消防隊一連二天勤務有民眾撿到保育類的黑翅鳶與百步蛇暫住消防隊，最後都交由農業局野放和安置。

平均每日三件捕蛇捕蜂

善化消防隊分隊長吳智超表示，從夏季開始隊上每日平均有三件捕蛇捕蜂勤務，最高一日曾有十幾件，大部分抓到無毒的蛇會到人煙稀少的地方野放，毒蛇則會請農業局人員前來處理，但一連二天有民眾抓保育類動物到消防隊，先是提水桶裝了一隻像鴿子一樣大的黑翅鳶，昨天又有民眾在魚塭發現一條約莫一百二十公分長的百步蛇，便用布袋裝著送到消防隊。

「幸好民眾抓到百步蛇，否則傷人不堪設想。」農業局人員表示，台南上一次抓到百步蛇，是三年前在楠西捕獲，因百步蛇主要活動地點不在台南，因此醫院內不一定有血清。

嘉大生物資源系副教授許富雄指出，黑翅鳶屬於鷹科，是飛行力強的猛禽，分布可從中國廣西到東南亞一帶，二○○○年在嘉義鰲谷有首次的繁殖紀錄，也正式被登錄為台灣本島的留鳥，並且繁殖數量逐年增加，近年在台灣西半部都能見到牠們的蹤影，是二級保育類動物。

而百步蛇生活的環境偏向較熱地區海拔較高區，丘陵、山區等林地，許富雄說，百步蛇主要的棲地在台灣東南部林地，不過也曾出現在北部拉拉山，在平地魚塭出現非常罕見，會出現在魚塭附近的以鎖蛇居多。