〈南部〉當「柯P」遇見「老陳」 「熊讚」有禮

2017-09-09

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕甫風光辦完世界大學運動會（世大運）的台北市長柯文哲，昨在秋節前夕率團抵澎勞軍，受到英雄式的歡迎，所到之處都有民眾熱情要求合影，尤其是縣府內的女性員工，更是為之瘋狂。

澎湖女婿柯文哲，此次挾著圓滿舉行世大運的高人氣，率團回娘家澎湖勞軍，但妻子陳佩琪未隨行，稍微有些美中不足。

外界對此也有不同解讀，認為柯也有趁澎湖勞軍之旅，測試自己的人氣，驗證白色力量能否跨出台北都會區？

「當柯Ｐ遇見『澎湖老陳』（縣長陳光復Line群組上的暱稱）」會激起怎樣的火花？也是澎湖民眾矚目的焦點。前縣長賴峰偉時代與時任台北市長的馬英九交好，現在的澎湖運動盛事泳渡澎湖灣，就是馬英九當年的建議案；而王乾發前縣長時代，則由前台北市長郝龍斌牽線，將澎湖農漁特產品推薦進入台北頂級消費市場；現在陳光復時代，會與柯文哲市長保持何種關係？也牽動澎湖與北市的交情。

陳光復希望借鏡台北市成功舉辦世大運的經驗，明年八月能順利圓滿舉行世界最美麗海灣組織年會，更希望台北市各級學校都能抵澎湖旅遊，帶動觀光市場商機。

柯文哲允諾盡力協助，要求澎湖旅遊處及教育處提出優惠方案，提供北市各級學校選擇；同時柯文哲也致贈陳光復101紀念酒、熊讚等北市紀念品，展現誠意十足。