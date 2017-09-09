〈南部〉古禮啟蒙 小一新生「朱砂開智」

2017-09-09

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣馬公市澎南區四所國小新生，昨在嵵裡國小舉行啟筆（啟蒙開筆）禮，正副議長劉陳昭玲、陳雙全、馬公市長葉竹林等人都到場觀禮，並留下傳統書法墨寶。

馬公四所國小舉行啟筆禮

澎南是馬公副都心區，人口數上萬人，已超越湖西、白沙及西嶼等鄉，今年澎南四所國小有廿九名新生，包括嵵裡國小六名、山水國小九名、五德國小十名及風櫃國小四名，昨日群聚嵵裡國小，穿著傳統漢服接受啟筆禮啟蒙。

主持啟筆禮儀式的單位為嵵裡校長王文瑞、山水校長翁安明及中國福建晉江傳統文化促進會長林永達。

昨日前往觀禮的包括議會正副議長、馬公市長、馬公市代會主席陳永澎、澎湖縣政府參議曾慧香、國民黨組發會副主委鄭清發、澎湖高級水產職業學校校長謝旻淵等人，還有家長們也到場觀禮，看著子女完成人生第一件大事啟筆禮，同時貴賓們先應邀接力書寫墨寶，為活動留下歷史性意義。

啟筆禮儀式分為「正衣冠」、「禮拜孔子」、「朱砂開智」等，隨後啟筆書人，象徵人之初，希望孩子們在人生的啟蒙階段學會做人，知道做人首先要堂堂正正地立身，要像「人」字那樣頂天立地。然後依序「一拜父母」、「二拜師長」、「三拜孔子」後，再「擊鼓明志」，多數學生都要當警察、阿兵哥、護士等，但也有人務實地要當老闆娘、開飯店等。