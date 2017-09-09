〈南部〉大改造！ 阿公店溪園道完工

2017-09-09

斥資3400萬元經費

〔記者葛祐豪／高雄報導〕工務局投入三千四百萬元經費，闢建改造雙向長度約三．四公里的阿公店溪園道，正式完工啟用，成為岡山民眾及鐵馬族的最佳去處。

貫穿岡山市區的阿公店溪，以往東、西兩側的景觀被批評「差很大」，西側綠廊道花木扶疏，東側則是雜草叢生，且因溪畔未設置人行步道，導致散步、運動的民眾被迫走在馬路上，與車爭道。

串聯周邊單車廊道

立委邱志偉協助市府向營建署爭取經費，將位於阿公店橋、聖森橋間的「阿公店溪園道」全新大改造，工程最近全部完工。

工務局說，「阿公店溪園道」完工後，可串聯岡山市區及周邊自行車廊道，往上游可銜接至阿公店水庫環庫自行車道、阿公店森林公園、大小崗山風景區，為高雄市增加一處綠廊休憩空間。

雙向長度3.4公里

工務局表示，「阿公店溪園道」單向長度約一．七公里（雙向三．四公里），途經大仁南路、台鐵橋、中山南路及岡山路，銜接河畔綠廊及岡山河堤公園，沿途種植大花紫薇、楝樹、阿勃勒、黃花風鈴木等開花樹種，景觀相當漂亮。

沿線還規劃人行、自行車道、無障礙的溪畔休憩空間，並於重要節點，設置休憩廣場及座椅，讓民眾休憩。

阿公店溪園道也成功貫穿台鐵橋下方，改善當地東西向穿越困難的長期困擾，成為當地居民運動、散步的最佳去處，也吸引自行車族結伴同騎。