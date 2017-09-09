〈南部〉全國農林漁牧產值 屏東再輸雲林

2017-09-09

〔記者侯承旭／屏東報導〕行政院主計總處公布去年全台各縣市的農林漁牧產值調查，雲林縣居全國之冠，屏東縣居第二。

雲林年產值777億 屏東702億

根據最新統計，雲林縣去年的農林漁牧產值達七百七十七億元，連續兩年居全國第一名，屏東縣去年則是七百零二億元，再次敗給雲林縣，屈居全國第二名。

屏東縣與雲林縣是農業重鎮，產值都是全國的前兩名，過去十九年來，屏東縣有十一年拿下「農業第一大縣」的頭銜，民國一零三年的總產值達七百三十三億元，是歷史高峰。

反觀雲林縣的農林漁牧產值從民國一零二年起連續四年正成長，去年更創下七百七十七億元的歷史新高，拉大與屏東縣的差距。

縣府指去年三颱侵襲 影響大

屏東縣農業處副處長鄭永裕指出，屏東縣去年連續遭逢三個颱風侵襲，對於水果、養殖漁業、畜產業的產出都有影響，雲林縣相對受到颱風的影響較少，因此農林漁牧產值的差距拉大，「如果屏東風調雨順，有機會和雲林互別苗頭」。

鄭永裕分析，雲林的農產以大宗蔬菜為主，天災後的復原速度較快，屏東的農產以水果居多，一旦遭受天災，可能整年的產出都報銷，以前年發生的霸王級寒流為例，直到去年仍影響屏東的芒果、棗子、鳳梨等水果產出。

屏東養殖漁業除了受天災影響外，近年因為中國養殖技術突破，造成屏東的養殖石斑價格持續低迷。