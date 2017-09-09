〈南部〉富山護魚區建步道 最快11月收費

2017-09-09

〔記者張存薇／台東報導〕台東縣杉原海域富山護魚區海洋生態豐富，一年最多吸引五十萬人次遊客造訪，但人多也帶來破壞環境疑慮，縣府與在地協調推動「遊客總量管制」，興建生態步道、統一出入口，預計十月底完工，最快十一月開始收費，全票每人為卅元。

步道免費 進海邊潮間帶收費

杉原地區民眾長期推動生態保育，縣府、台東區漁會結合保育志工在民國八十四年成立管理委員會，經在地廿多年來維護，海洋生態豐富，因為不須入園費，也是台東超夯的旅遊景點，一年遊客量最多達五十萬人次，不過這兩年中客團減少，遊客量約維持在一年廿萬人次。

縣府農業處副處長許家豪說明，縣府目前正施作潮間帶生態步道及岸邊木棧步道，沿海岸興建的木棧步道全長兩百卅公尺，兩端分別為安天宮、富山漁業資源保育區生態教室，沿岸各商家平台也可連接步道，不過最後統一由生態教室前方通往海邊，步道離地最少一百廿公分，未來靠海側也會種林投等樹木隔離。

規費全票30元、半票15元

他說明，在步道上賞景不收費，但要進入海邊潮間帶使用規費全票為卅元、半票十五元，包括三到十二歲、六十五歲以上民眾為半票，身心障礙者、持志願服務榮譽卡志工等免費。

許家豪說，未來將徵選經營團隊，提供保險、管理及導覽服務，至於導覽、浮潛等活動收費則須經縣府審查通過，經營團隊必須給付縣府租金，也有維護遊客安全及環境整潔之責，使用規費收入則用於聘請管理人事費用等。

在地攤商邱小姐說，富山護魚區是多年努力維護的成果，收費不是為了賺錢，而是希望總量管制，之前旺日遊客量超過千人，有的遊客還會抓魚、丟魚破壞生態，收費可以讓園區生態獲喘息，也能資源永續。

林姓家長表示，帶小朋友到遊樂園，半票就要三、四百元，到杉原可以親近海洋，也能用海藻饅頭餵魚，收費不是太高，可以接受。