〈南部〉U17橄欖球賽今開打 李孟諺將出席

2017-09-09

〔記者劉婉君／台南報導〕「U-17亞洲青年七人制橄欖球錦標賽」將於今、明兩天，在台南市立橄欖球場開打，由於關係到明年第三屆夏季青年奧林匹克運動會代表權，包括台灣、日本、香港等十個參賽國家，都派出國家代表隊全力求勝，而前天才接任代理市長的李孟諺，將出席歡迎各國選手，為他上任後第一個公開行程。

「U-17亞洲青年七人制橄欖球錦標賽」由亞洲橄欖球總會與台南市政府共同主辦，日前召開記者會時，當時仍是台南市長的行政院長賴清德親自與會，曾提到自己是建中校友、也是球迷，李孟諺上任後第一個公開行程，就是出席今天上午九時舉行的開幕典禮，代表全體市民歡迎來自亞洲各國的參賽選手及教練。

冠軍將代表亞洲參加青奧

此次比賽冠軍將代表亞洲參加明年在阿根廷舉行的第三屆青奧，各國精銳盡出，不僅台灣希望發揮地主優勢，將冠軍盃留在台灣，香港、印度、日本、馬來西亞、菲律賓、泰國、烏茲別克、寮國及阿拉伯聯合大公國等國選手，也將奮力一搏，希望民眾一起前往為選手們加油。

九月九日體育節，李孟諺下午三時也預計參加在後甲國中舉辦的體育節表揚大會，頒獎表揚長期支持並在幕後推動體育有功的團體與個人。

今年度將頒發表揚一個有功團體、兩個績優單項委員會，表揚終身人員成就獎四人、傑出教練十七人、傑出運動員卅二人及有功人員十三人，共計六個獎項六十九位得獎者。會中也將表揚土耳其薩姆松聽障達福林匹克運動會的四名市籍選手林家文、林雅琴、許安誼及杜玟萱。