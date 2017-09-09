〈南部〉月津港水域疏浚拓寬 打造綠色水岸

2017-09-09

〔記者楊金城／將軍報導〕月津風華再現，指日可待，鹽水月津港水域公十八之三將由水利局進行疏浚拓寬，本月中旬開工，改善月津港水域環境，市府都市發展局並已提出月津港「城鎮之心、風華再造2.0」計畫爭取前瞻建設補助，未來將打通公十八之三、公十八之五，連結公十八之一、二、四、公十七、公一等水域，形成環狀綠色水岸。

月津港燈節 燈景藝術知名

鹽水昔稱「月津」，為早年倒風內海的河港，目前月津港親水公園就是昔日月津港淤積的遺跡，市府辦月津港燈節七年來闖出全國知名度，燈景藝術即布置在水域周邊。

整治已超過三億元

整治月津港的月津風華再現計畫，在前南縣時代就已啟動，市府各局配合款加上中央補助款投入整治工程，至今超過三億元，環繞月津港的公一、公十七、公十八之一、二、四都完成護岸、步道、觀景平台、橋樑等遊憩設施。現只剩下公十八之三、公十八之五、公三、公四尚未打通和整治。

公十八之三工程月中開工

水利局即將推動的月津港環狀水域開發計畫，則是進行公十八之三疏浚拓寬工程，經費約三百廿萬元，將在本月中旬開工，施作長度約八百八十六公尺（南、北兩岸共計一千七百七十公尺），預計年底前完工，明年元宵節舉辦月津港燈節時，水岸景觀將更漂亮。

水利局說，月津港公十八之三疏浚拓寬後，可增加滯洪池容水量，修整南、北兩岸坡面，並配合未來水岸步道延伸計畫，將北岸堤岸保留五至八公尺寬度以利後續施作步道及遊憩平台。

月津港「城鎮之心、風華再造2.0」計畫中，並要打通公十八之三、公十八之五，完成環狀月津港水域最後一哩路，都發局提計畫爭取前瞻建設補助總經費超過六．六億元，第一階段三億元可望獲得通過。都發局說，月津港「城鎮之心、風華再造2.0」計畫希望再造鹽水歷史人文風華、打造生態水環境、振興鹽水觀光產業，讓鹽水成為溪北文化小鎮旅遊的領頭羊。