〈南部〉國手搖籃 台東表揚體育有功人員

2017-09-09

〔記者張存薇／台東報導〕九月九日是「國民體育日」，台東縣政府昨天表揚體育有功人員與團體，共有知本國中組長詹依燃、軟式網球委員會總幹事謝章福等人獲獎，縣長黃健庭並宣布國民體育日正式啟動，希望大家一起運動九九、健康九九。

縣長黃健庭表示，這次世大運台東子弟表現傑出，雖然這些優秀的選手都在高雄左營或台北訓練，但基層教練啟蒙、協助選手找到專長功不可沒，台東縣是培訓國手、發掘選手的第一站；除了少數頂尖選手，也希望大家一起熱愛體育、選擇自己喜歡的運動項目，運動的好處一生受用。

台東縣今年推動體育有功團體及人員包括知本國中舉重教練詹依燃、東海國中跆拳道教練劉育芳、東海國小羽球教練戴千木、成功國小足球教練簡嘉弘、泰源國中棒球教練陳少青、寶桑國中角力教練沙玲莉、體育會網球委員會總幹事謝章福、身心健康體育會教練張惠評、身障者槌球運動關懷協會理事長張志學、向日葵關懷協會的獨臂空氣槍選手黃柯章、體育會桌球委員會及新生國中。

而為推廣基層籃球，縣議會、台東縣體育發展基金會、中華天使兒童村今年首度邀請高中籃球聯賽HBL兩支勁旅普門中學、永仁高中昨天到新生國中比賽，讓偏鄉孩子也能欣賞高水準賽事。

世大運女籃國手 回母校感恩

這次世大運女籃銅牌戰砍進卅四分、助台灣逆轉勝的陳晏宇與學妹羅蘋也返回母校新生國中，兩人均很感謝新生國中的培育，讓她們有機會朝夢想一步步邁進。

陳晏宇說，未來希望多入選國家隊，為台灣及學校比出更好的成績，有機會的話，也希望考取專任教練、回家鄉帶球隊。在文化大學念書的羅蘋則說，要盡量把球打好、多爭取擔任國手機會。