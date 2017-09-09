〈南部〉鹽埔牙科僅1家 新醫療站開張

2017-09-09

鄉民2萬6千多人 醫病比過高

〔記者羅欣貞／鹽埔報導〕屏東縣鹽埔鄉人口數二萬六千多人，卻只有一家牙科診所，醫病比全縣最高，許多鄉民牙痛無法久候只能到屏東市求診，屏東縣牙醫師公會因此籌募五十萬元，加上屏東市已故牙醫師郭建宏的家人捐出治療椅等設備，得以成立「鹽埔建宏紀念牙醫醫療站」，昨天揭牌。

屏東縣牙醫師公會理事長劉振聲表示，鹽埔鄉牙科醫病比一：二萬六千一百二十五，是全縣最高，隔壁屏東市不過一：二千多，許多鹽埔鄉民必須赴外地求診，對沒有交通工具的老人家來說非常不方便，因此決定透過醫療站成立，幫鄉民解決長年問題。

公會募款50萬裝修醫療站

牙醫師公會募款五十萬元裝修醫療站，內部設備則來自已故牙醫師郭建宏的遺愛；他在屏東市開設民生牙醫診所逾二十年，專精根管治療，是南部地區第一位購入牙科臨床用顯微鏡的牙醫診所，將顯微根管治療納入牙科日常診療，嘉惠無數病患。

郭建宏醫師遺孀捐醫療器材

郭建宏醫師不幸於今年四月猝逝，遺孀柯千惠將悲痛化為大愛，捐出牙科治療椅、X光機、紫外線殺菌箱等十多項醫療器材，價值超過百萬元；柯千惠昨天出席揭幕時表示，有這麼棒的團隊傳承先生的精神，能永續經營下去，「這是送給我最棒的禮物 ，我非常感恩」。

為紀念郭建宏醫師，醫療站命名為鹽埔建宏紀念牙醫醫療站，由黃福傳、鍾尚衡、邱廷上、林世澤、林崇群、林聰葵、孫曼漪、邱筠太等八位牙醫師輪流進駐看診，每週一至週五，上午九點至十二點、下午二點至五點，提供齲齒填補治療、乳牙拔除、簡單性拔牙、根管治療、全口洗牙、牙周病緊急處理與口腔衛教等服務。