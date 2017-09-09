〈台北都會〉世大運迎風公園足球場、溜冰場 維護傷腦筋

2017-09-09

10月起開放申請使用

〔記者蔡亞樺、黃建豪、鍾泓良／台北報導〕台北世大運競賽、練習場館多達六十座，其中有十座人工草皮足球場，坐落北市的有兩座，位在迎風公園的足球場，人工草皮維護備受考驗；此外，迎風公園溜冰場屬競速型場地，場地管理也是問題。北市體育局近日正趕工復原，足球場、溜冰場皆在十月一日對外開放，足球場專供選手訓練使用，溜冰場則是民眾與選手混合用。

足球場專供選手訓練

北市兩座世大運人工草皮足球場，位於市立大學天母校區與迎風公園。世大運場館處副處長吳偉銘表示，迎風公園有四處足球場供民眾使用，為了世大運將其中一處改為人工草皮，後續將做為專業足球練習、訓練或比賽場地使用。

吳偉銘說，人工草皮造價昂貴，一面建置費近三千萬元，比天然草皮貴八百萬到一千萬元，但後續維護費用相對便宜，相較天然草皮要除草、施肥，每年維護費三、四百萬元，人工草皮只需整理。

國立體育大學教授周宇輝也認為，以長期性需求來說，天然草皮要養草，用一天就要休息一天，人工草皮能密集使用，更適合選手練習或比賽，對推廣足球相當有利。

不過吳偉銘坦言，台灣多雨環境，適合用人工草皮，缺點是草皮表面溫度較高，萬一有狗便，天然草皮直接清除並重新栽種即可，但人工草皮無法，是後續維護難題。

溜冰場民眾選手混用

世大運溜冰囊括十二面金牌，滑輪溜冰總教練林詠翔指出，北市溜冰場地僅在迎風公園，世大運花這麼多錢弄成國際賽場地，就該對培訓選手更有作用，但溜冰場卻讓民眾和選手混用，他希望至少區分進階和一般遊憩用。

吳偉銘對此表示，溜冰場全市僅一座，沒有場地有取代性，因此十月一日開放提供一般民眾借用，後續維護也會多注意維持場地表面的乾爽，或有沙子灰塵堆積。