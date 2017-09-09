〈台北都會〉台北小巨蛋公益檔期 非體育用

2017-09-09

〔記者黃建豪／台北報導〕可容納一萬五千餘人的台北小巨蛋，二○○五年營運後，雖號稱多功能體育館，主場館卻時常用於舉辦演唱會，以今年九月的七場展演活動來說，除九月九日國民體育日活動，其餘六場皆為藝人演唱會，此外，小巨蛋一年僅七十天的公益檔期，近三分之一是被非體育活動借用。

學者盼營收回饋體育發展

國立體育大學助理教授周宇輝指出，體育場館舉辦非體育活動，確實會被認為本末倒置，問題是，市場並沒成熟到可以單靠體育賽事就支撐整個場館經營成本，若能靠非體育活動的營收，提撥一定比例支持體育發展基金，那小巨蛋這樣的混用不見得是壞事。

可容納一萬五千餘人的台北小巨蛋，前身為台北市立棒球場，在棒球熱情正夯的一九九一年中華職棒總冠軍賽，因味全龍對統一獅的關鍵第七戰賽事遇大雨停賽，球迷失望吶喊「要巨蛋」，身在現場、時任行政院長的郝柏村，因此規劃興建大型室內體育場及棒球場，但現在不僅棒球沒得打，還附設兩千三百坪商業空間。

周宇輝說，體育場館的設置要看定位，像小巨蛋這樣觀賞型（競技型）若單靠賽事無法支撐場館營運，與其放任虧損或閒置，不如靠非體育活動的力量養活，就算與體育無關，用非體育收益來支持體育，就是好事。

周宇輝舉例，香港的場館也是靠賭馬來撐起運動，同樣要面對的現實就是，一旦體育產業不夠發達，勢必要找財源或靠借力使力方式。

至於小巨蛋藝文活動是否有回饋體育？負責經營的台北捷運公司指出，小巨蛋收益必須繳回北市府財政局主管的市有財產開發基金，由財政局提供經費，他們編列小巨蛋預算，回饋體育得看財政局規劃。