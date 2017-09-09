〈台北都會〉和平籃球館賽電競 籃協有「異」見

2017-09-09

世大運兩座新建場館委外

〔記者黃建豪、沈佩瑤／台北報導〕台北世界大學運動會風光過後，後續各比賽、練習場館多回歸原有學校或各單位，僅台北網球中心與和平籃球館等兩座新建場館委外經營，但北市府仍有意未來讓兩座新建場館支援電子競技（簡稱電競）賽事，甚至舉辦演唱會。對此中華民國籃球協會秘書長李一中表示，台北市現有籃球場地已經不理想，難得有符合國際賽事規模的和平籃球館，希望專注用在體育，不要重蹈小巨蛋的覆轍。

電競目前尚未被體育署承認為運動項目，但北市府抱支持態度，市長柯文哲去年八月出席「二○一六SF世界盃」賽事時，就透露台北網球中心與和平國小籃球館在世大運後可提供當電競賽事場地。今年八月五日柯亦再次承諾「北市府會以實際行動支持電競，世大運結束後會將部分場館改做電競用途」。

此外，柯文哲五日接受本報獨家專訪時還說，他已在市政會議要求各局處針對世大運開檢討會，例如網球場重來一遍要不要加屋頂？和平國小附設國際籃球館，搞到現在，使用效益只能當球場用、不能開演唱會，要怎樣比較好，很多要檢討。

體育局擬以一般場地租借

體育局運動設施科長吳偉銘證實，台北網球中心與和平國小籃球館連同台北體育館，都是北市用來支持電競的場館選項。但吳指出，兩座新建場館是專門體育場館，目的是舉行運動賽事，且兩座場館都將委外經營，如何安排支持電競，還要跟廠商討論，初步構想是以一般場地租借來處理。

李一中則說，興建和平籃球館除為世大運，另一個目的確實是要替小巨蛋做人潮分流，若又用來支持藝文、演唱會，一定會佔去體育空間。目前台北市籃球資源不足，比賽多在別稱「紅館」的台北體育館舉行，但只能容納兩千人，整體空間不夠，不論正式比賽或訓練皆不理想，和平籃球館不一定只為籃球，但希望至少專注用在體育活動。