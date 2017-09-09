〈台北都會〉三重承德里盆栽銀行 香草DIY婆媽愛

2017-09-09

〔記者葉冠妤／新北報導〕三重區承德里打造盆栽醫院、盆栽銀行，不但吸引其他區域民眾遠道而來幫植物「掛號看診」，還開班教導里民製作防蚊液、洗碗精、精油等天然用品，班班爆滿，成為婆婆媽媽最愛！

環保志工救流浪盆栽 啟發

承德里長吳政權及太太蔡惠如，十年前創立盆栽醫院及銀行，蔡惠如說，起初是里內環保志工紀春鳳伯伯常援救被丟棄在三德公園的流浪盆栽，看到紀伯伯一人照顧幾百株盆栽，讓它們起死回生，夫妻倆才興起成立「盆栽醫院」的念頭。

先設盆栽醫院 外地人來求診

盆栽醫院專收里民丟棄或生病植栽，因紀伯伯的好「醫術」，讓盆栽醫院名聲漸漸傳開，甚至有人從板橋、林口等地來求診。

蔡惠如回憶，曾有一人從林口前來，哭喪著臉說手中盆栽深具意義，卻已瀕臨垂死邊緣，拜託紀伯伯幫忙救活。紀伯伯細心照料盆栽近三個月，恢復蓬勃生氣，歸還時主人感激涕零。

蔡惠如說，隨著盆栽爆量，二十坪大的空間漸漸擺放不下，里辦公處決定成立盆栽銀行，提供民眾認養已痊癒的盆栽。

教做防蚊液、洗碗精 受歡迎

現年八十歲的紀伯伯專心治病，吳政權及蔡惠如夫妻倆則負責發想創意，因銀行種有迷迭香、香茅、薄荷等香草植物，他們開班授課，教導里民製作洗碗精、精油、防蚊液等，還讓里民免費取用香草植物入菜或製作花草茶，課程紅遍三重，還應邀到學校、其他里開課，且班班爆滿。

此外，承德里的老人共餐菜色也少不了香草當佐料，里長夫妻與志工研發數十道香草料理，如炸蝦加入檸檬香茅提味、滷豬腳搭配薄荷調製的特製醬汁，口感清香又可解油膩。

吳政權也傳授「香草防蚊液」製法，他說，用左手香、迷迭香、萬壽菊、薄荷、檸檬香蜂草、香茅等香草植物，加上少許鹽巴及七十五％酒精，放入玻璃罐後放置約一週，直到顏色變成黃綠色，就可裝入噴瓶使用。