〈台北都會〉民眾抓包 北捷日語摺頁一錯再錯

2017-09-09

〔記者黃建豪／台北報導〕為方便各國乘客搭乘台北捷運，並推展觀光，捷運各站點內提供有中、英、日、韓文四種版本的營運簡介摺頁，但北捷卻被熱心民眾抓包，日語版本摺頁從單字錯誤到詞彙誤植都有，例如「可能」就被誤植為「可龍」。北捷公司說，民眾指正錯誤後，已立即將日語摺頁修正後再版，很感謝民眾熱心糾正，後續將請廠商加強校正。

台北捷運觀光摺頁早在二○○四年以前就開始發行，最初配合政府觀光客倍增政策，曾發行九種不同語言的營運資訊摺頁，隨著來台觀光客群定型，北捷觀光摺頁現在只剩中、英、日、韓文四種語文。

一名徐姓民眾指出，北捷的日語摺頁多年來出錯數次，他發現後，都會向北捷公司提醒，以近幾年來說，去年十月廿六日通知北捷日語摺頁的上「馬尺」，日文中只是基本的車站意思，摺頁上卻曾多了一撇，變成沒意義的單字，但北捷修正後，又把摺頁優惠券欄目的「乘車可能」字樣誤植為「乘車可龍」。

徐姓民眾說，他曾在捷運內湖站碰到三名日本遊客，對方稱，二○一七年四月印製的日語摺頁中，有四處錯誤，包括：毫無意義的「潛水」詞彙等，他因日語能力不算頂尖，無法全數指認，但多年來這份日語摺頁改了又錯，他已寫信到台北市政府的市政信箱， 希望北捷能儘快修正。

實際走訪台北捷運車站，包括淡水信義線的市政府站、松山新店線的台電大樓站，都可領取二○一七年四月印製的日語摺頁，上面確實可見誤植的「可龍」字樣。

北捷：八月重製已做修正

北捷則表示，日語摺頁是公司委託廠商製作，並找來日文顧問監督，印有「可龍」字樣的二○一七年四月版日語摺頁，共有三十萬份，已全數發完，經民眾糾正後，六月已先修改網站上的電子版本，各捷運站發放的實體摺頁，也在今年八月重製後修正，很感謝民眾指正。至於民眾指出其他錯誤部分，會請委託廠商加強校稿，後續也會再加強精進。