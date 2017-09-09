〈台北都會〉全台國、高中生吸電子菸 2年增1倍

2017-09-09

〔記者周彥妤／台北報導〕台北市衛生局昨指出，台灣每廿分鐘就有一人死於菸害，罹癌而死有三成與吸菸有關；此外，風靡全球的電子菸不僅無助於戒菸，危害健康更不亞於傳統紙菸，但國、高中職生的吸食率，近兩年增加逾一倍。

衛生局昨於喬治工商召開記者會，呼籲青少年拒絕吸菸及電子菸。衛生局健康管理科專員許芳源說，香菸至少有九十三種致癌物，可能誘發肺癌、口腔癌、咽頭癌、食道癌、胃癌及肝癌等，台灣每年約有兩萬七千人死於菸害，菸害每廿分鐘就奪取一命，罹癌而死有卅％與吸菸有關。

衛生局表示，全球興起的電子菸，世界衛生組織指其無助於戒菸；衛生福利部抽測也發現，大多電子菸含有具成癮性的尼古丁，亦含致癌物甲醛、乙醛等有害物質，危害健康不亞於傳統紙菸，且有爆炸之虞。

衛生局指出，根據衛福部調查，國、高中職生電子菸吸食率分別自二○一四年的○．九％與二．四％，增加至二○一六年的一．九％與四．七％，增幅超過一倍。

衛生局表示，北市一百二十家以上合約醫事機構，提供二代戒菸衛教服務，另有免費戒菸專線○八○○六三六三六三，吸菸青少年可多加利用。相關資訊可至「無菸健康網」（https://subweb.health.gov.tw/NoSmoking/）查詢。

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