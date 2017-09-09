〈台北都會〉基隆選委會大樓磁磚剝落 2年未修惹怨

2017-09-09

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市仁一路二六三號的基隆市選委會與審計室合署辦公大樓，外牆磁磚兩度剝落險砸人車，但事發二年多來僅拉警戒線，至今未修繕，引發民怨。選委會人員表示中央已動用第二預備金，預計本月發包汰換，明年二月完工。

選委會︰本月將發包汰換

和明里長陳建平、智仁里長林志堅表示，該棟基隆市選委會與審計室合署辦公大樓，兩年多前先是靠近巷口二、三樓間外牆磁磚砸落，半年前大門前也有磁磚掉下，但只有拉黃色警戒線並張貼警語，遲遲未見改善，里辦公處行文一年仍無下文，「警戒線都褪色變白了。」

仁愛區市議員莊榮欽指出，該大樓位於仁一路，一旁有東方帝景、世紀首席等大型集合式住宅，往來行人眾多，假日還有往廟口的遊客，民眾路過都感到不安，接到不少要求儘速修繕的陳情。

莊榮欽說，四年前基隆市最高地標麗榮皇冠大樓發生外牆磁磚剝落砸死人事件，當時市府開罰，現在公部門大樓卻不處理，並不公平，「只許州官放火，不許百姓點燈」，他將向市府都市發展處舉發，要求限期改善。

基隆市選委會組長潘蕙蕊表示，市選委會大樓為中央所有，已同意動用第二預備金，預計本月發包汰換全部外牆磁磚，明年二月完工。

都市發展處使用管理科人員表示，都有依「基隆市外牆飾面材料剝落案件通報、巡查及列管機制執行計畫」執行，限期所有權人施作臨時安全防護措施，並儘速改善。