〈北部〉伴原民生找回認同 梁文祥獲師鐸獎

2017-09-09

推動生命教育 鼓勵學生找到亮點

〔記者王峻祺／花蓮報導〕去年剛獲得教育部杏壇芬芳獎、推動生命教育績優人員肯定的花蓮海星中學老師梁文祥，投身教職十八年，身為客家人的他，憑著一股對教育的熱忱，陪伴無數原住民學生找回族群認同，並自同學口中的梁老師晉升為「梁爸」，因無私投注大半心力於學子身上，再度榮獲今年師鐸獎殊榮。

曾於報社從事記者工作的梁文祥，在妻子懷孕後轉換教職跑道，一邊工作、一邊進修取得合格教師證，進入海星中學任教後，心疼部分原住民孩子成長過程的不完整，主動參與校內籌設原住民藝能專班事務，盼能鼓勵他們在自己的文化中找到亮點。

梁文祥還在六年前擔任原住民專班導師時，與校長孔令堅加入十二年國教族語手冊編撰行列，並帶領班上來自六大原住民族的孩子們學習母語、樂舞及手工藝，指導的原住民舞蹈隊更屢屢獲獎，長期致力守護原住民文化工作。

成天跟原住民學生打成一片的梁文祥，也長得愈來愈像原住民，阿美族老師還為他取名「嘎造（Kacaw）」，意涵守護部落平安的「瞭望台」，象徵他如同站在高處看護著原住民學生，引導他們持續學習，藉由教育改變生活。

梁文祥說，部分原住民孩子的成長過程並不完整，若透過適切的陪伴教育，將能讓他們重新塑造生命價值，積累從無到有的生活經驗，期許透過原住民專班的學習及導引，讓他們能在自我文化中找回亮點，榮耀自己的原住民身分。

「讓學生知道自己的能力足以幫助他人，比考上大學更有價值！」梁文祥說，帶班除了看顧學生的課業外，更重視生命教育，每學期都會到原住民長輩居多的老人之家，讓孩子和耆老們以族語對談，溫暖長者的心。